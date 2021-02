Die Rhein-Zeitung hat bei Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer einmal zum „Haus Nazareth“ nachgefragt. In seiner Antwort verdeutlicht er: „Es ist leider wie so oft: Betriebs- und auch Bauträger sind nicht in der Lage, unseren Erzieherinnen und Kindern einen adäquaten und gesunden Platz zur Verfügung zu stellen und sofort ertönt der Hilfeschrei in Richtung Staat, in diesem Fall Stadt Betzdorf, recht schnell. Ich bin mir der Verantwortung für unsere Kinder, Erzieherinnen und Eltern aber sehr wohl bewusst und daher arbeite ich seit vielen Monaten mit Hochdruck und Kompromissbereitschaft daran, eine Lösung in der für mich schwer zu ertragenden Situation „Haus Nazareth“ zu finden.