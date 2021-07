Stadt richtet Info-Punkte ein

Um die Bürger vor Ort gezielt mit hilfreichen Informationen zu versorgen, wird die Stadt insgesamt an elf Stellen entsprechende Anlaufstellen einrichten. Dort stehen ab dem 21. Juli, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr städtische Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Im Stadtteil Ahrweiler auf der Goethestraße; Goethestraße/Ecke Ramersbacher Straße

Marktplatz Ahrweiler; Marktplatz

Mittelzentrum; Parkplatz Mittelzentrum.

Im Stadtteil Bachem

bei der alten Schule; Neuenahrer Straße 11.

In Bad Neuenahr

beim Rathaus; Parkplatz Rathausstraße

Stadtbibliothek; Willibrordusstraße 1

Krankenhaus Maria-Hilf; Dahlienweg 3.

In Ehlingen bei der alten Schule; Im Auelsgarten 1; In Heimersheim am

Marktplatz; Johannesstraße/Bachstraße.

In Heppingen an der

Kirche; Landskroner Straße; In Walporzheim am Bahnhof; Walporzheimer Straße.