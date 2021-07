Stadt nutzt Instandsetzung, um Barrierefreiheit zu erhöhen

Im Selterser Stadtrat gab es zunächst eine kurze Diskussion: Ist eine barrierefreie Absenkung zum Gehweg auf der Saynbachbrücke sinnvoll – angesichts des auf der anderen Straßenseite angebrachten Fußgängerstegs? Doch rasch überwog die Ansicht, dass es an der stark befahrenen und dort schlecht einzusehenden Ortsdurchfahrt mit den nächsten Querungshilfen am Saynbachcenter und am Parkplatz Mühlenweg ein wichtiger Schritt zu mehr Barrierefreiheit ist.