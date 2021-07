Plus Stabilität des Fernunterrichtes ist bestens An der Umfrage des Regionalelternbeirates (REB) haben sich Eltern von 500 Schulen im nördlichen Rheinland-Pfalz beteiligt. „Wir hatten uns mit dieser Umfrage zur Aufgabe gemacht, Leuchtturmschulen herauszustellen, die den Fernunterricht besonders gut organisiert und gestaltet haben und damit zum größtmöglichen Lernerfolg für die Schülerinnen und Schüler beigetragen haben“, sagt Erwin Lenz vom REB Koblenz. Lahnstein und Mayen schnitten am besten ab.

So sagten alle der 44 Eltern, die sich beteiligten, dass sie mit Stabilität und Performance des Videounterrichtes in Lahnstein sehr zufrieden oder zufrieden sind. Das Zusammenspiel zwischen Schule/Lehrer und den Schülern bewerteten 79 Prozent der Eltern mit „sehr gut“ oder „gut“. Zum Vergleich: An allen Schulen gab weniger als die Hälfte der Eltern (48 Prozent) ein ähnlich gutes Zeugnis ab. Drei Viertel aller Schüler in Lahnstein haben mindestens elfmal Videounterricht pro Woche. Allerdings ist der Spaß, im Vergleich zum Präsenzunterricht, an allen Schulen unterm Strich ähnlich: Nur 40 Prozent der Eltern sagen, Distanzunterricht mache den Schülern Spaß. bro