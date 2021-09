Spvgg Cochem – SV Masburg 5:0 (2:0)

Masburg: Schröder – N. Diensberg, Merling, van Moerbeeck (46. Kouleh), Ibrahim (46. Steffens) – Haubrich (72. Pauly), Hartmann, Bender, Risser, Schlich – Anheier.

Schiedsrichter: Mario Schmidt (Daun).

Zuschauer: 110.

Tore: 1:0 Schmitz (11.), 2:0 Müllen (31.), Schmitt (76., Foulelfmeter), 4:0 Eberhardt (85.), 5:0 Schmitz (87.).

Nächste Aufgabe für Cochem: am Sonntag (15 Uhr) in Laubach bei der SG Vordereifel; für Masburg: am Sonntag (15 Uhr) in Oberzissen.