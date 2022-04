Vordereifel: Steitz – Heibel, Weiler, Schuwareck, Keller (52. P. Koczyba) – Müller (82. Göbel), Gorges, Thönnes, Goebel – Mey, D. Koczyba (88. Mohammed).

Schiedsrichter: Markus Wozlawek (Bad Breisig).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Mey (7.), 0:2 Weiler (39.), 1:2 Schmitz (56.), 1:3 Müller (82.).

Nächste Aufgabe für Cochem: am Sonntag (15 Uhr) in Oberzissen; für Vordereifel: am Mittwoch (19.30 Uhr) in Gering-Kollig bei der SG Maifeld-Elztal.