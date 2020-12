Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 13:20 Uhr

Vordereifel: Neisius – Schuwerak (75. T. Hartmann), Weiler, Michels, Thönnes, Czaja (70. Müller), Geisen, Gorges (86. Peters), Wölwer, Goebel (54. Breitbach), Eberhardt.

Schiedsrichter: Marco Christmann (Morshausen); Zuschauer: 320.

Tor: 0:1 Thönnes (40., Foulelfer).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Schwarz (Cochem, 39.); Gelb-Rot für Müller (Vordereifel, 90.+2).

Nächste Aufgabe für Cochem: am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Urmitz; für Vordereifel: am Sonntag (15.15 Uhr) in Rübenach.