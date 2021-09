Spvgg Cochem – SG Treis-Karden/Müden/Moselkern 4:2 (2:2)

Treis-Karden: Weins – Ruscheinski (83. Möntenich), Cialdella, Marx, Franzen, Konzer, Wellems, Mohr (61. Groenenberg), Bilstein (83. Feils), Duran (72 Angsten), Windheuser.

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz); Zuschauer: 240.

Tore: 1:0 Fabian Müllen (23.), 1:1 Jonas Franzen (33.), 2:1 Julian Schmitz (42.), 2:2 Joshua Marx (44.), 3:2 und 4:2 Andreas Nicolay (55., Foulelfmeter/86.).

Nächste Aufgabe für Cochem: am Sonntag (15 Uhr) in Rheinböllen; für Treis-Karden: am Sonntag (15 Uhr) in Masburg.