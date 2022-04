Sprudelbetriebe: Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel sind ausgeschlossen

Die beiden Sprudelbetriebe in Schwollen haben sich in einem gemeinsamen Brief an die Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder der Anliegergemeinden gewandt, um „Sorgen, Unsicherheiten und Unklarheiten“ bezüglich der Probebohrungen auszuräumen. Zudem sei in Kürze ein Informationsabend geplant. In dem Schreiben wird angeführt, dass Schwollener Sprudel und Hochwald Sprudel „als Familienunternehmen fest in der Region verwurzelt“ seien.