Sprach- und Orientierungskurs für Flüchtlinge aus der Ukraine

Einen Sprach- und Orientierungskurs speziell für Flüchtlinge aus der Ukraine bietet das Kulturhaus Kreml in Zollhaus an. Gemeinsam lernen die Teilnehmer das Lesen und Schreiben in deutscher Sprache, erkennen ihr persönliches Arbeitstempo und verbessern die Deutsch-Kenntnisse. Für den Erfolg des Kurses sei eine regelmäßige Teilnahme erwünscht, heißt es vonseiten des Kremls.