Sportministerkonferenz in Koblenz und Mainz

Seit 1977 kümmert sich die Sportministerkonferenz um die länderübergreifende koordinierte Förderung des Spitzen- und Breitensports. Für die nächsten zwei Jahre hat der rheinland-pfälzische Sport- und Innenminister Roger Lewentz den Vorsitz inne. Einmal pro Jahr finden sich die 16 Sportminister der Länder zu einer zweitägigen Klausur zusammen, Anfang November soll das erste von zwei Treffen in Rheinland-Pfalz in Koblenz stattfinden, im Jahr darauf in Mainz.