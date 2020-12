Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 16:49 Uhr

Sponsoren helfen mit Spielgeräten

Kinder können hier im Einkaufszentrum bald wieder spielen, auch wenn die Komplettgestaltung noch einige Zeit brauchen wird: Auch übergangsweise sollen Spielgeräte aufgestellt werden, berichtet Ratsmitglied Manfred Bastian (SPD). Er hat Sponsoren gefunden, die bei der Beschaffung neuer Geräte helfen. „Diese stehen auch weiterhin zu ihrem Wort, Gelder sind bereits geflossen und werden in moderne Spielgeräte investiert, die vor dem Rewe-Markt auf einer deutlich größeren Fläche aufgestellt werden können“, so Bastian in einer Pressemitteilung.