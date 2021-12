Sponheimer erkämpfen sich ein 1:1-Unentschieden

Der TSV Hargesheim hat eine bessere Ausgangsposition im Kampf um Rang vier der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Ost durch ein 1:1 (0:0) beim VfL Sponheim vergeben. „Vom kämpferischen her war ich auf dem tiefen Platz sehr zufrieden mit unserer Leistung. Zumal auch die Sponheimer sehr motiviert und kampfstark aufgetreten sind“, sagte TSV-Spielertrainer Oliver Traut.

So entwickelte sich eine enge Angelegenheit. Mehmet Can Karaer brachte die Sponheimer in Führung (48.). Fünf Minuten später glich Julian Weis aus. „Unser Manko war die Chancenauswertung. Wir hatten genug Möglichkeiten, um den Siegtreffer zu setzen, haben ihn aber verpasst“, bilanzierte Traut. olp