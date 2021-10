Spitzenspiel steigt in Hüffelsheim

Der Spitzenreiter trifft auf den Verein, den viele an der Spitze erwartet hatten – so lautet die Konstellation des Duells zwischen der ungeschlagenen SG Hüffelsheim II und dem TSV Bockenau, das am heutigen Freitag um 19 Uhr angepfiffen wird. Auch das Hinspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 wurde an einem Freitag ausgetragen, die Hüffelsheimer siegten mit 3:2. Die Vorschauen auf die weiteren B-Klassen-Spiele und auf das Kreispokal-Viertelfinale SG Fürfeld gegen TuS Roxheim folgen in der Samstag-Ausgabe.