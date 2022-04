Spitzenspiel in Oberhausen

Zwar steht in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld erst der dritte Spieltag an, doch auf den SV Oberhausen wartet eine richtungsweisende Partie. Will er als Dritter den zweiten Rang im Blick behalten, sollte er das Heimspiel gegen den Zweiten, die SG Kirschweiler/Hettenrodt, gewinnen. Vier Punkte liegen die Gäste vorne, der SVO kann also auf einen Zähler heranrücken.