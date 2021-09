Spielplan des SV Holzbach

So., 12. Sept.: Bad Neuenahr – SVH

So., 19. Sept.: Saarbrücken – SVH

So., 3. Okt.: SVH – Göcklingen

So., 10. Okt.: Worms – SVH

So., 17. Okt.: SVH – Issel

So., 24. Okt.: Montabaur – SVH

So., 14. Nov.: Wörrstadt – SVH

So., 21. Nov.: SVH – Dirmingen

So., 13. März: SVH – Riegelsberg

So., 20. März: SVH – Siegelsbach

So., 27. März: Schott Mainz – SVH

Info: Alle Heimspiele des SVH finden sonntags um 16.30 Uhr in Holzbach statt. Nach dem Ende der Hinrunde am 27. März 2021 wird die 13-köpfige Regionalliga geteilt. Die Top 6 spielen in der „Meisterschafts-Staffel“ um den Aufstieg, die schwächsten Sieben spielen in der „Platzierungsstaffel“ gegen den Abstieg. Alle in der Hinrunde errungenen Punkte werden „mitgenommen“. In der Rückrunde wird in beiden Staffeln im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt und in einer einfacher Runde (fünf Spiele Meisterrunde, sechs Spiele Abstiegsrunde).