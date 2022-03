Spendenbereitschaft ist enorm

In einer Pressemitteilung dankt er den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Windhagen, des DRK Vettelschoß/ St.Katharinen/Windhagen, des Heimat- und Verschönerungsvereins Windhagen, des Lions-Club Rhein Wied, den Spendern und Sponsoren. Das Volumen der gespendeten Artikel sei deutlich größer als erwartet. „Daran wird erkennbar, dass die Menschen in großer Solidarität mit den vom Krieg betroffenen ukrainischen Bürgern verbunden sind“, wird Buchholz zitiert. In der kommenden Woche werden die Hilfsgüter an ukrainische Flüchtlinge und slowakische Hilfsorganisationen in der Nähe der ukrainischen Grenze verteilt.