So wurde der überraschende Wahlkreissieg von Rudolf Scharping (SPD) 1998 in erster Linie mit dem bundesweiten Erfolg Gerhard Schröders erklärt, denn in den Jahren davor und danach gewann stets CDU-Mann Joachim Hörster den Wahlkreis Montabaur. Ähnlich war es 1972, als die SPD mit Willy Brandt die Bundestagswahl gewann. Auch SPD-Mann Willi Peiter konnte die Siegesserie des CDU-Politikers August Hanz im Wahlkreis damals nur einmal unterbrechen. tf