Sozialdemokraten bringen Antrag auch in Kirchen ein

Schwimmkurs-Gutscheine für die Kinder an den Grundschulen: Auch in der Verbandsgemeinde Kirchen hat die SPD diesen Vorschlag nun eingebracht. Auch hier sollen die Gutscheine einen Wert von 60 Euro haben und drei Jahre lang gültig sein. Bei derzeit rund 750 Grundschulkindern in der VG geht man von Kosten in Höhe von circa 45.000 Euro im Haushalt aus.