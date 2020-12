Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 21:18 Uhr

Das Jobcenter der Stadt Koblenz ist nun unter Telefon 0261/579 24 57 81 sowie per E-Mail an jobcenter-koblenz@job center-ge.de zu erreichen. Kontakt zum Jobcenter Cochem-Zell können die Kunden unter der Rufnummer 02671/603 31 11 sowie per E-Mail an jobcenter-cochem-zell@job center-ge.de aufnehmen. Das Jobcenter Ahrweiler steht unter Telefon 02641/911 68 88 sowie per E-Mail an jobcenter-ahrweiler@jobcenter-ge.de für alle Fragen zur Verfügung. Die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen mit den Dienststellen Koblenz, Mayen, Andernach, Cochem, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Adenau informiert unter Telefon 0261/405 40 5 sowie per E-Mail an koblenz-mayen.postfach@arbeitsagentur.de