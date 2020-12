Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 17:38 Uhr

Sommertour „Mit Aktion Grün Hoffnung pflanzen“

Umweltministerin Ulrike Höfken macht sich mit der Aktion Grün bereits zum zweiten Mal auf den Weg durch Rheinland-Pfalz, um auf den regionalen Wochenmärkten und in den Gartenanlagen Bürger zu informieren und Anregungen zu geben, wie jeder für den Artenschutz aktiv werden kann. Mit einer Verteilaktion werden gemeinsam mit Gartenexpertin Heike Boomgaarden und den Landfrauen Rheinland-Pfalz essbare Biokräuter an die Bürger verteilt, um nach den vergangenen, herausfordernden Wochen neue Zuversicht zu versprühen und in die Zukunft zu schauen.