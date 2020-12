Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 15:27 Uhr

Sogar Wasserdiebe mit Schubkarren wurden schon gesichtet Aus aktuellem Anlass weist Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski darauf hin, dass die auf dem Birkenfelder Friedhof vorhandenen Wasserentnahmestellen nur zur Pflege der dortigen Gräber gedacht sind, „Das Mitnehmen von Wasser für andere Zwecke ist nicht gestattet“, betont Kowalski. Friedhofsbesucher wie der Stadtbeigeordnete Axel Schäfer und dessen Frau Petra hatten in jüngerer Zeit mehrfach die Beobachtung gemacht, dass diverse andere Personen, mit Kanistern zum Friedhof gekommen waren, um damit offenbar den Wasserbedarf in ihrem Zuhause zu bedienen.

„Ein Mann hatte sogar einen Schubkarren und seinen minderjährigen Sohn als Hilfe dabei“, berichtet Petra Schäfer in einer Zuschrift an die NZ, in der sie den „Wassertourismus auf dem Birkenfelder Friedhof anprangert.“