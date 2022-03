Plus

Viele Menschen, die die Hochwasserkatastrophe erlebt haben oder auch als Ersthelferinnen und Ersthelfer sofort zur Unterstützung anreisten, leiden immer noch unter Stress, Anspannung oder Ängsten. Diesen Menschen bietet das Netzwerk „Soforthilfe Psyche“ weiter Hilfe an. Das Angebot richtet sich an von der Flut betroffene Menschen aller Altersgruppen. Dies gilt explizit auch für Helfer am Ort, teilt das Landesgesundheitsministerium mit.