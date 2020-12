So viele Engpässe wie noch nie: Wird Grippeimpfstoff für alle reichen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es getan. Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lich-tenthäler (SPD) ebenso. Beide ließen sich in diesen Tagen öffentlichkeitswirksam gegen Grippe impfen – und nutzten die Gelegenheit, noch einmal auf die Wichtigkeit der Impfung für Ältere, Risikogruppen und Menschen in Gesundheitsberufen hinzuweisen. Sorgen, nicht versorgt werden zu können, brauche sich niemand zu machen, sagte Spahn. Schließlich habe das Bundesgesundheitsministerium 26 Millionen Impfdosen geordert – so viele wie nie zuvor. „Es gibt in Rheinland-Pfalz keine Versorgungsengpässe beim Grippeimpfstoff“, bekräftigte auch Bätzing-Lichtenthäler. Bis Ende Januar könne der Impfstoff zuverlässig nachgeliefert werden.