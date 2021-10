So verläuft die Umgehung

Die großräumige Umleitung erfolgt wie bisher ab der Ausfahrt Diez an der A 3 über die Ausfahrt A 3 Limburg-Nord. Die Umleitung innerhalb von Diez erfolgt in Richtung Limburg über die Oraniensteiner Brücke, die Lindenallee und die Parkstraße bis zum Kreisverkehrsplatz an der Louise-Seher-Straße. Aus Richtung Limburg nach Altendiez werden die Verkehrsteilnehmer diesmal über die Wilhelmstraße und Rosenstraße bis zur Lahnbrücke geführt.