So soll der Fischaufstieg gewährleistet werden

Die Durchlässigkeit der Flüsse für Wanderfische und andere Lebewesen hat nach EU-Recht einen hohen Stellenwert und muss an der Lahn vom Bund gewährleistet werden. Deshalb plant das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) auch den Bau von Fischaufstiegen an den zu ersetzenden Wehranlagen sowie in Lahnstein, wo das Altbauwerk vorerst nicht ersetzt werden soll. Welche Art von Fischaufstieg – Umgehungsgerinne oder Schlitzpass – errichtet wird, hängt laut Sachbereichsleiter Nicolai Goll von den örtlichen Gegebenheiten ab.