In der Stadt Remagen gibt es derzeit fünf städtische Kindergärten zuzüglich der Außenstelle der Kita Unkelbach in Bandorf, bei denen für den Übergangsbedarf spezielle Wohncontainer aufgebaut wurden. Die Außenstelle Unkelbach überbrückt den Zeitraum, bis der geplante Kindergarten für zwei Gruppen in Bandorf fertiggestellt ist. Hierfür muss zunächst durch einen Bebauungsplan das nötige Baurecht geschaffen werden. Nach dem Satzungsbeschluss werden der Bauantrag sowie ein Förderantrag gestellt. Mit einem Beginn der Bauarbeiten ist voraussichtlich 2022 zu rechnen.