So sieht es in den anderen Verbandsgemeinden aus

Die Verbandsgemeinde Kaisersesch ist Träger der Grundschulen in Brohl, Kaisersesch, Laubach-Masburg, Hambuch und Gamlen. Die Grundschule Landkern-Greimersburg befindet sich in der Trägerschaft eines Schulzweckverbandes. Insgesamt werden hier 427 Schüler unterrichtet. Den Grundschülern in kommunaler Trägerschaft der VG Kaisersesch sind derzeit 239 iPads aus den Förderprogrammen „Digitalpakt Schule“ und „Medienkompetenz macht Schule“ ausgestattet. „Es ist geplant, dass alle Schüler*innen der Grundschulen zukünftig ein eigenes iPad von der Schule gestellt bekommen. Hier werden aktuell Mittel in die Haushalte eingeplant“, heißt es auf Anfrage der RZ. Die Glasfaseranschlüsse für die Grundschulen sollen bis Ende des Jahres fertig werden.