Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 18:39 Uhr

So sichert Actionlight seine Mitarbeiter

Natürlich schwebe der Gedanke an eine Infektion auch in seinem Haus immer mit, sagt Lars Brennecke. Man habe an Mitarbeiter kommuniziert, dass sie bei ersten Anzeichen zu Hause bleiben und sich melden sollen. Solange jedoch kein Verdachtsfall im direkten oder indirekten Umfeld bestehe, mache man weiter.