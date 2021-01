So setzen sich die Beiträge an den FVR zusammen

Die Beiträge, die die Vereine dem Fußballverband Rheinland jährlich zu entrichten haben, werden nach Höhe der Spielklassen pro Mannschaft im Spielbetrieb berechnet. Für Jugendmannschaften in Kreisklassen wird dabei nichts, in überkreislichen Klassen werden 25 Euro erhoben. Diese Verwaltungsgebühren werden zu Saisonbeginn eingezogen. Hinzu kommen für alle Vereine, die Mannschaften im Spielbetrieb haben, DFBnet-Nutzungsgebühren in Höhe von jeweils 110 Euro, die um den Jahreswechsel eingezogen werden.