So liegen die Parkplätze im Außenbereich

P1 – Gesetzweg: Auf dem Verbindungsweg von der Vogteistraße zum Abenteuerspiel- und Schützenplatz sind rund 20 Stellplätze ausgewiesen. P2 – südlich des alten Wasserwerks: Hier in Nähe des Abenteuerspiel- und Schützenplatzes gibt es bereits rund 50 Stellplätze. Wenn der Bebauungsplan „Ehemaliges Wasserwerk“ in seiner jetzigen Fassung Rechtskraft erlangt hat, werden hier weitere 30 Stellplätze hinzukommen. P3 – Am Seilerhäuschen: Südöstlich des Friedhofs soll es 17 Stellplätze geben.