So läuft es in der Kreisstadt

Endlich wieder eine eigene Wohnung: Für 49 von der Flut betroffene Dernauer ist das jetzt möglich. Dernau setzt auf Mobilheime inmitten der Ortslage. Damit konnte für die Flutopfer ein wichtiges Ziel erreicht werden: kurze Wege zu dem Gebäude, das wiederhergestellt werden soll und die Anbindung an die Nachbarschaftsstrukturen.

Dies war nur möglich, weil Grundstückseigentümer ihre baureifen Areale für die Häuser zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt kann Dernau so über 15 Tiny Houses der Verbandsgemeinde Altenahr verfügen sowie über 13 Unterkünfte, die die Johanniter zur Verfügung gestellt haben. Bis Ende Februar sollen alle Miniunterkünfte bezugsfertig sein. Seit November standen Martin Schell und David Fuhrmann vom Wiederaufbaustab in ständigem Kontakt mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde, die für die Aufstellung verantwortlich war, während die Aufstellung der Johanniterhäuser mit Anschlüssen an das Trinkwasser und Stromversorgung sowie an die Abwasserbeseitigung vom Wiederaufbaustab Dernau selbst organisiert werden musste. Der Wohnraum der kleinen Häuser von circa 32 Quadratmetern wirkt großzügiger, als er von außen vermuten lässt. Mit zwei Schlafzimmern, einem Duschbad und einem komplett eingerichteten Koch-, Ess- und Wohnbereich wird das Haus durch die überdachte Terrasse noch aufgewertet.