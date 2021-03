So läuft das mit den Corona-Antigen-Schnelltests – 1400 Leute ließen sich bis Freitag schnelltesten

Plus

Welche städtischen Stellen sind in Betrieb? Neben einzelnen Apotheken und Arztpraxen bietet auch die Stadt Koblenz kostenlose Schnelltests für symptomfreie Bürger an. Dazu arbeitet sie mit dem MVZ für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Koblenz-Mittelrhein zusammen. Die von der Stadt betriebenen Stationen befinden sich aktuell an der CGM-Arena in der Corona-Ambulanz (Mo. bis Fr., 14.30 bis 17.30 Uhr), im Container auf dem Münzplatz (Mo. bis Fr. 9.30 bis 14.30 Uhr) und ab Dienstag in dem Container auf der Schlossstraße (ab 9.30 Uhr). Im Laufe dieser Woche soll eine weitere Schnellteststation am Forum folgen. Aktuell müssen sich Nutzer bei den innerstädtischen Stationen nicht vorher anmelden. Man kann sich, falls man dort in einer Warteschlange steht, aber schon mal per QR-Code-Scanner registrieren und seine Daten ausfüllen. Wer sich in der Corona-Ambulanz testen lassen möchte, muss vorab einen Termin ausmachen im Internet auf https://labor-koblenz.de/antigen-testcenter Das Testergebnis wird einem innerhalb von 15 bis 30 Minuten als SMS aufs Handy und zeitgleich per E-Mail geschickt. Wer keine E-Mail angibt, kann den Befund über die Internetseite befund.labor-koblenz.de abrufen. Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, erfolgt an den städtischen Stationen direkt ein PCR-Test. Bis das Ergebnis vorliegt, was einige Stunden dauert, muss sich die Person in Quarantäne begeben.