Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 15:40 Uhr

Die Polizei in Simmern gibt folgende Tipps, wie man sich und sein Eigentum besser vor Einbrüchen sichern kann:

Niemals mit Fremden über die eigenen Lebensgewohnheiten oder anstehende Abwesenheiten reden,

bevorstehende Abwesenheiten nicht in den sozialen Medien ankündigen,

während einer Abwesenheit keine Bilder in den sozialen Netzwerken (Facebook oder Instagram) posten,

Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit schließen,

auf verdächtige Fahrzeuge, insbesondere in Wohngebieten achten,

Personenbeschreibungen von verdächtigen Personen schriftlich festhalten,

verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei mitteilen,

spätestens bei Renovierungsmaßnahmen sollten Fenster und Türen mit einem Einbruchsschutz versehen werden.

Wer Fragen zu einer umfassenderen Beratung zum Thema Einbruchschutz hat, kann sich an die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Koblenz wenden unter Tel. 0261/10 32.865 oder per E-Mail an

beratungszentrum.koblenz@ polizei.rlp.de

Die Beratungsstelle kümmert sich auch um Opfer von Einbrüchen, die nach dem Eindringen in ihre Privatsphäre Probleme oder Ängste haben.