Sechs Wahlbusse machen noch bis zum 24. September Station in allen Gemeinden der VG Altenahr und in allen Stadtteilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Termine und Standorte der Wahlbusse sind unter www.wahlen.rlp.de/ de/btw/ahrtal/ zu finden.

neuenahr

-ahrweiler. de/briefwahl

mha

Briefwahlunterlagen können außerdem online unteroder unterbeantragt werden sowie per E-Mail. Am Tag der Wahl am Sonntag, 26. September, wird in der VG Altenahr ein zentraler Wahlraum im Hotel „Am Rossberg“ eingerichtet. In der Kreisstadt werden zwei zentrale Wahlräume eingerichtet.