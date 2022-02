So klappt die Beteiligung

Wer sich umfassend informieren möchte, dem steht die Internetseite www.limburg-bewegt.de ab sofort zur Verfügung. Ab Montag, 7. Februar, ist über die Seite auch die Onlinebeteiligung möglich; analog funktioniert die Beteiligung über eine Postkarte, die sich in einem Flyer befindet, der an verschiedenen Stellen in der Stadt wie dem Bürgerbüro, der Mobilitätszentrale, dem Stadthaus und der Tourist-info sowie an vielen weiteren Stellen ausgelegt ist.