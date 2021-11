Die Unterlagen sind auf der Seite der Verbandsgemeinde www.vgben.de unter > Gemeinden > Bad Ems > Aktuelle Offenlagen, zu finden. Zusätzlich können die Informationen in Papierversion bis zum 13.Dezember im Rathaus der VG Bad Ems-Nassau, Bauverwaltung, Zi. 06, Bleichstraße 1a (Rathausnebengebäude), 56130 Bad Ems, eingesehen werden.

Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger telefonischer Voranmeldung möglich (Telefon 02603/793 334 oder -323). Rückfragen und Anmerkungen können an die eMail-Adresse baukommunikation-rbmitte@deutschebahn.com oder per Post gesendet werden an: DB Station&Service AG, z.Hd. Herrn Kuhn, Weilburger Straße 22, 60326 Frankfurt/M.