Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 17:14 Uhr

So kam es zum neuen Leitsystem

Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Mai 2017 den ersten Entwurf eines Leitsystems abgelehnt und gleichzeitig den Auftrag erteilt, einen Ideenwettbewerb auszuloben. Der Ideenwettbewerb richtete sich zunächst an Hochschulen, der Teilnehmerkreis wurde dann am 1. November erweitert. Drei Entwürfe gingen bei der Stadt ein, die im Rahmen einer Bürgerversammlung am 20. November 2018 vorgestellt wurden.