Die im Dezember veröffentlichte SWR-Umfrage zur Landtagswahl ergab, dass sich 34 Prozent der befragten Rheinland-Pfälzer für die CDU entscheiden würden. Die SPD käme auf 28 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 15 Prozent. Die FDP würde mit 5 Prozent nur knapp in den Landtag einziehen.

Die AfD liegt laut Umfrage bei 9 Prozent, die Linke bei 3 Prozent und würde damit den Einzug in den Landtag verpassen. Auffallend in der Umfrage ist, dass zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) sehr zufrieden oder zufrieden mit der SPD-geführten Landesregierung sind. Auch unter erklärten CDU-Anhängern ermittelten die Meinungsforscher eine Zufriedenheit von 57 Prozent. In der Beliebtheit liegt SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit 54 Prozent weit vorn. Selbst 38 Prozent der CDU-Anhänger würden sich der Umfrage zufolge für Dreyer entscheiden. Der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf kommt bei allen Befragten auf 18 Prozent Zustimmung, von den eigenen Anhängern würde Baldauf 42 Prozent der Stimmen erhalten. pie