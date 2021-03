Plus

In den evangelischen Kirchengemeinden des Rhein-Lahn-Kreises besteht bereits seit dem Jahr 2002 auch offiziell die Möglichkeit, dass sich gleichgeschlechtliche Paare segnen lassen. Am 1. Januar 2019 folgte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) außerdem der Gesetzesänderung des Bundes und macht auch formal keinen Unterschied mehr zwischen dem staatlichen und kirchlichen Jawort gleichgeschlechtlicher Paare.