Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 17:12 Uhr

So geht „Kultur im Biergarten“ weiter Für das Konzert am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr mit Die Boore im Biergarten in Mendig gibt es noch wenige Restkarten. „Kultur im Biergarten“ findet auch im Hotel „Zur Post“ bei Willy Wolf in Welling statt.