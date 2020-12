Rhein-Hunsrück

Jeder, der bei der Challenge gegen Corona am Sonntag, 26. April, mitmachen will, ist willkommen. Das Alter und die sportliche Fitness sind dabei völlig egal, es geht vor allem um die Idee, für sich selbst und andere an diesem Tag etwas Gutes zu bewegen. Thomas Wendling aus Kastellaun läuft ab 10 Uhr an diesem Tag im Alleingang 100 Kilometer. Und möchte sein Startgeld an den Tier-Erlebnispark Bell spenden. Jeder kann an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr mit seiner persönlichen Sport-Idee zu Hause im Garten, draußen im Wald, im Keller oder mit dem Fahrrad auf der Straße dabei sein – im Solo-Wettkampf.