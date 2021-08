So funktioniert Goalball

Das Ziel des Spiels besteht darin, einen 1250 Gramm schweren Klingelball, in dessen Inneren Glöckchen stecken, in das gegnerische Tor zu werfen. Das Spielfeld misst 18 mal 9 Meter und ist in sechs 3 Meter breite Abschnitte unterteilt, die mit Klebestreifen auf dem Boden markiert sind. Die Tore reichen über die gesamte Spielfeldbreite und sind 1,30 Meter hoch.