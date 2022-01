So entwickelt sich der Mangel

Der drohende Fachkräftemangel in Limburg-Weilburg verstärkt sich auch angesichts der demografischen Entwicklung. Stand Juni 2021 besteht am Arbeitsmarkt laut der Industrie- und Handelskammer Limburg in den Bereichen Industrie und Handwerk noch ein leichter Überschuss in Höhe von 2800 Fachkräften. Bis 2035 sollen Prognosen zufolge aber rund 9600 Fachkräfte fehlen.