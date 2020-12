Wer das Ausmaß einer Unternehmensinsolvenz verstehen will, sollte die Geschäftsberichte lesen. Auch im Fall des Ende Januar 2019 in die Insolvenz in Eigenverwaltung gegangenen Dernbacher Gesundheitsdienstleisters ViaSalus ist ein Blick auf die nüchternen Zahlen sehr aufschlussreich. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf das Rumpfgeschäftsjahr von Anfang April bis Ende Juli 2019 – also den Zeitraum des offiziellen Insolvenzverfahrens.