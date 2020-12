Zugegeben: So „luftig“ wie in der Sporthalle Silberau war es nicht im (gar nicht ganz so) Großen Sitzungssaal des Rathauses bei der gemeinsamen Sitzung von Rat und Bauausschuss der Stadt Bad Ems. Mit den Mitgliedern beider Gremien, Mitarbeitern der Verwaltung und Zuhörern war es schon recht „kuschelig“, auch wenn die Sitzordnung mit Zusatzreihen und Platzhaltern zwischen den Stühlen durchbrochen war und Masken gezückt wurden, sobald sich jemand vom Platz bewegte. Wen das offensichtlich besonders störte, war Ratsmitglied Michael Brüggemann (Die Partei), der auch gleich mit seiner Beschwerde in die Sitzung einstieg.