Der Nikolausmarkt auf dem Eiermarkt in der historischen Neustadt findet von Freitag, 19. November, bis zum Sonntag, 19. Dezember, statt. Am Sonntag, 24. November, bleibt der Markt geschlossen. Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: Montag bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr, Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr.