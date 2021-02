Simona-Produkte in Asien, den USA und Europa stark gefragt Die Corona-Pandemie hat den Globus im Griff. Wie wirkt sich das auf die Tätigkeit der Kirner Simona in Europa, den USA und Asien aus? Vorstandsvorsitzender Matthias Schönberg informiert, dass die Nachfrage in Asien deutlich angezogen hat, weil man dort früher aus der Pandemie heraus starten konnte. In den USA laufen zwei von drei Werken unter Volllast.

Das Werk für Produkte zur Flugzeuginnenausstattung ist nach wie vor unterausgelastet, neue Anwendungen werden gesucht. Auch in Europa ist die Auslastung in den Werken gut. Die mit Beginn der Pandemie sehr stark nachgefragten Simolux-Platten waren noch im Dezember stark gefragt. Jetzt gibt es eine gewisse Unsicherheit, wie weit im Zuge der Impfkampagne noch im großen Stil in Schutzvorrichtungen investiert werden soll. Simona hatte unter anderem die Kreisverwaltung mit 130 Schutzkabinen ausgestattet. as