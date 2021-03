Signal an Eltern, Lehrer, Kinder

Früher Vogel fängt den Wurm. Wie einst bei den Masken reagierte die Verbandsgemeinde Rü-desheim erneut blitzschnell und orderte über 100 Lüftungsgeräte für Schulen und Kitas – im November 2020. Dass das Umweltbundesamt diese Geräteart ob ihrer Effizienz am 4. Januar 2021 infrage stellte, kam für die Rüdesheimer Order zwar spät. Abbestellen wollten sie sie dennoch nicht. Ineffizient sind diese Geräte beleibe nicht, müssen bei der Raumlüftung aber eher als unterstützende Lösung zum Max-Planck-System an den Decken und zum klassischen Fensteröffnen gesehen werden. Viel bedeutender ist allerdings das Signal an Eltern, Lehrer und Kinder in Grundschulen und Kitas, das von ihnen ausgeht: „Wir tun was! Wir lassen euch vor Ort nicht allein!“ Das ist wichtiger als die Position weit entfernter Expertenrunden in Effizienzfragen.