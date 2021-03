Sieger nennt seine Tropfen aus edler Lage „Gesteinsweine“

Die besondere Langenlonsheimer Weinlage, aus der bereits zum zweiten Mal in Folge der siegreiche Edelschliff-Riesling kommt, wird vom Weingut Clemens Honrath auf dessen Internetseite unter der Rubrik „Gesteinsweine“ so charakterisiert: „Der Name Königsschild beruht auf der einmaligen Form dieser Lage. Wie ein umgedrehter Schild gewölbt, erheben sich die Weinberge an diesem Hang bis hinauf zum Langenlonsheimer Wald. So steht die Sonne zu jeder Zeit im optimalen Winkel zum Boden, der sich auf diese Weise schnell und gut erwärmen kann.